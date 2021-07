Si è tagliata la divisa | poi Questa poliziotta? Sesso in carcere | cose disgustose davanti a 11 detenuti | Roba mai vista in 26 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) Scandalo a luci rosse a Fresno, in California. Una guardia carceraria di 26, Tina Gonzalez, è stata arrestata e condannata per aver avuto rapporti completi con un detenuto dentro la prigione locale, oltre ad aver procurato all'uomo favori illeciti. La ricostruzione di quanto accaduto è sconcertante. Come riporta l'agenzia americana The Fresno Bee, l'avvenente signorina è stata incastrata lo scorso maggio. I suoi superiori hanno scoperto quella che i magistrati hanno definito una "depravata fantasia sessuale". Lasi sarebbel'uniforme per poter fare "con un prigioniero mentre ...