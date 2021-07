Saluto fascista a funerale,per Tribunale Sassari non è reato (Di giovedì 8 luglio 2021) Inscenare il Saluto fascista davanti a un feretro sul sagrato di una chiesa, come ultimo addio al caro defunto, non è reato. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 luglio 2021) Inscenare ildavanti a un feretro sul sagrato di una chiesa, come ultimo addio al caro defunto, non è. Lo ha stabilito il giudice deldi, Sergio De Luca, ...

