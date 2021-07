Raffaella Carrà | chi hanno avvistato in camera ardente | Da una porta laterale La presenza più discreta e straziante

(Di giovedì 8 luglio 2021) In attesa dei funerali di venerdì, il mondo dello spettacolo piange. Mercoledì centinaia di persone, vip e non solo,reso omaggio nellaalla salma della 78enne regina della tv italiana, morta martedì stroncata da un tumore che ha tenuto nascosto quasi a tutti, fino all'ultimo. Nella sala risuonano le sigle delle sue trasmissioni televisive, diventate tormentoni indimenticabili e colonna sonora di molti momenti storici dell'Italia, anche dal punto di vista sociale e culturale. La prima collega ad arrivare è stata Maria De Filippi, forse la rappresentante ...

- - >, il lungo addio: la camera ardente in Campidoglio. Pippo Baudo e Renzo Arbore: 'Un omaggio all'ultima prima donna' Che cosa l'ha spinta? 'Così, la storia del singolo diventa, ...Appuntamento sotto casa. Ci sono 36 gradi all'ombra (e si sentono) a via Nemea 19, zona Villa Stelluti, dove abitava. Di lì, alle 16, parte il corteo itinerante per i luoghi che hanno fatto la storia della televisione italiana, la storia di Raffa. Non era di Roma, ma era stata adottata dai romani e ...