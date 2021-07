Raduno Milan | Ibrahimovic c’è e brucia i tempi per il rientro | il punto

(Di giovedì 8 luglio 2021) Zlatan, attaccante del, sarà presente oggi aldei rossoneri aello. Ecco lestiche per rivederlo in forma

Oggi è il giorno delufficiale in casaper la nuova stagione. Seguiamo il LIVE della prima giornata di allenamento. Oggi 8 luglio scatta ufficialmente la stagione 2021 - 2022 del. E' il giorno del ...Quest'oggi inizia la stagione 2021/2022 delcola Milanello. 'Ilriparte oggi. E Ibra brucia i tempi' , intitola il Corriere dello Sport riferendosi a un Zlatan Ibrahimovic alle prese con il recupero post - operazione. Lo ...La stagione 2021/22 del Milan al via. Comincia oggi il raduno dei rossoneri a Milanello con il primo allenamento fissato per il pomeriggio. Saranno presenti diversi giocatori della Prima Squadra, ...Tutto pronto. Oggi inizia ufficialmente la stagione 2021/22 del Milan, i calciatori e lo staff rossoneri si radunano a Milanello entro l’ora di pranzo, non prima delle visite mediche di rito: alle 14 ...