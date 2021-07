Paura per Babacar, malore in allenamento: 'Spasmo cardiaco' (Di giovedì 8 luglio 2021) ALANYA - Momenti di Paura per Kouma Babacar : il centravanti del Sassuolo , in prestito alla compagine turca dell' Alanyaspor , ha accusato un malore nel corso della seduta odierna di allenamento. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) ALANYA - Momenti diper Kouma: il centravanti del Sassuolo , in prestito alla compagine turca dell' Alanyaspor , ha accusato unnel corso della seduta odierna di. Il ...

Advertising

fattoquotidiano : La Casta era pronta al blitz per riprendersi i vitalizi durante la partita. Ma ha rinviato per paura di un contro-b… - lucasofri : Lo so, lo so, che non è così e che bisogna farsene una ragione: però almeno diciamolo che un partito 'normale' e am… - ClaMarchisio8 : Noi siamo quelli che vivono per partite come questa. Noi siamo quelli che non hanno paura di niente. Noi siamo quel… - argenteuiil : per chi avrà paura di distaccarsi dalla familiarità per cercare la realtà delle cose - Sash4lex : RT @deadghia: anche voi preferite tenervi tutto dentro piuttosto che parlarne con qualcuno per paura di disturbare e di essere un peso? -