Palazzo Madama dice sì: via libera al voto per il Senato a 18 anni (Di giovedì 8 luglio 2021) Via libera dell’aula di Palazzo Madama al Ddl che porta a 18anni la soglia per il voto per il Senato. Il provvedimento, alla quarta lettura conforme con la Camera, ha avuto 178 sì, 15 no e 30 astenuti ed è stato quindi approvato in via definitiva. Per la promulgazione e l’entrata in vigore, però, bisognerà attendere tre mesi per un eventuale referendum. Infatti il 9 giugno scorso, la Camera ha approvato il ddl senza raggiungere il quorum dei due terzi. Saranno circa 4 milioni i ragazzi di 18 anni che dalla prossima elezione potranno scegliere la composizione del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Viadell’aula dial Ddl che porta a 18la soglia per ilper il. Il provvedimento, alla quarta lettura conforme con la Camera, ha avuto 178 sì, 15 no e 30 astenuti ed è stato quindi approvato in via definitiva. Per la promulgazione e l’entrata in vigore, però, bisognerà attendere tre mesi per un eventuale referendum. Infatti il 9 giugno scorso, la Camera ha approvato il ddl senza raggiungere il quorum dei due terzi. Saranno circa 4 milioni i ragazzi di 18che dalla prossima elezione potranno scegliere la composizione del ...

