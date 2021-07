Municipio II | FI | immediate garanzie per svolgimento servizio Saish

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Forza Italia esprime forte preoccupazione e richiede con fermezza risposteper quanto sta accadendo nelII, che rischia di compromettere ildi assistenza ai disabili, per il solito balletto traPD e Comune M5S”, lo dichiarano in una nota i capigruppo inII e Campidoglio, Patrizio Di Tursi e Marcello De Vito. “Da quanto si apprende- proseguono- il Comune è in ritardo da mesi nell’erogazione aldei fondi previsti a Bilancio e questo è davvero inaccettabile.” “Non ci interessano gli irresponsabili giochi ...

