MotoGP, Zarco punta in alto: 'L'obiettivo è stare davanti a Quartararo' (Di giovedì 8 luglio 2021) La splendida prima metà di campionato ha attirato le attenzioni di tutto il circus, con 4 podi conquistati fino ad ora ed una competitività sempre costante, Johann Zarco si trova in seconda posizione ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) La splendida prima metà di campionato ha attirato le attenzioni di tutto il circus, con 4 podi conquistati fino ad ora ed una competitività sempre costante, Johannsi trova in seconda posizione ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, Zarco punta in alto: “L’obiettivo è stare davanti a Quartararo” - gponedotcom : Tardozzi: 'Bagnaia e Miller aiutano a limitare gli svantaggi di Ducati': 'È questione di stile di guida e vale anch… - FormulaPassion : #MotoGP: Luigi Dall'Igna sottolinea che la #Ducati non deve lavorare per un solo pilota - corsedimoto : MOTOGP - Johann #Zarco, essere il miglior pilota #Ducati non basta più. Il piano per attaccare il primato #MotoGP d… - fmimolise : Le vacanze dei piloti… team per team!: Valentino Rossi sul suo nuovissimo TitillaIII da otto milioni di Euro, suo f… -