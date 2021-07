Morte investite: Genovese concorda in appello 5 anni 4 mesi (Di giovedì 8 luglio 2021) Pietro Genovese, il ventenne romano che investì e uccise due ragazze di 16 anni la notte del 21 dicembre del 2019 in Corso Francia, ha concordato in appello una condanna a 5 anni e quattro mesi. Nei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 luglio 2021) Pietro, il ventenne romano che investì e uccise due ragazze di 16la notte del 21 dicembre del 2019 in Corso Francia, hato inuna condanna a 5e quattro. Nei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In primo grado Pietro Genovese era stato condannato a 8 anni. Il ragazzo, 20 anni, figlio del regista Genovese, è a… - Agenzia_Ansa : Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l'allarme venerdì mattina al… - repubblica : ?? San Donato Milanese, morte le due giovani scomparse. Una delle donne aveva lanciato l'allarme: 'Siamo state inves… - stefanociavatta : si chiude così il processo sulle due ragazze investite a Corso Francia, Pietro Genovese concorda in appello condann… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: In primo grado Pietro Genovese era stato condannato a 8 anni. Il ragazzo, 20 anni, figlio del regista Genovese, è accusat… -