Milano, maltempo choc: allagamenti e grandine. Auto distrutte (Di giovedì 8 luglio 2021) Forte nubifragio per una decina di minuti sulla città di Milano . Vento forte, grandine e piogge torrenziali si sono abbattute sulla città, come previsto dai meteorologi. In particolare, in zona Rozzano, la grandine ha distrutto auto e arrecato danni alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano maltempo Milano, maltempo choc: allagamenti e grandine. Auto distrutte Forte nubifragio per una decina di minuti sulla città di Milano . Vento forte, grandine e piogge torrenziali si sono abbattute sulla città, come previsto dai meteorologi. In particolare, in zona Rozzano, la grandine ha distrutto auto e arrecato danni alle ...

Cronaca meteo VIDEO: TEMPORALE a MILANO, cielo scuro e vento: maltempo sulla città 3bmeteo Maltempo: fulmine colpisce una cascina nel Pavese (ANSA) – PAVIA, 08 LUG – Ha interessato anche la provincia di Pavia l’ondata di maltempo che nel primo pomeriggio di oggi ha coinvolto l’ovest della Lombardia e ha portato anche a Milano pioggia e una ...

Temporali forti su Milano, allerta arancione e grandine nel Varesotto I comuni maggiormente colpiti sono Sesto Calende, Besozzo, Travedona Monate, Osmate, Cassano Valcuvia, Grantola Maltempo: da Comune allerta arancione per temporali forti su Milano Il Centro funzionale ...

