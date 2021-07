Love is in the air, trama 8 luglio: una notizia inattesa (Di giovedì 8 luglio 2021) Un grande colpo di scena destabilizzerà l'equilibrio di Serkan e comprometterà nuovamente il suo rapporto con Eda. La trama di Love is in the air di oggi, giovedì 8 luglio, infatti, annuncia che innanzitutto l'imprenditore troverà finalmente il modo per scusarsi con la fioraia per averla aggredita davanti a tutto lo staff della Art Life accusandola di spionaggio industriale. Serkan, infatti, deciderà di regalare a Eda un terrario. Profondamente colpita da quel dono così speciale e inaspettato, la giovane deciderà di scusare Bolat e di perdonarlo e la coppia riprenderà a frequentarsi come stabilito dal loro accordo di fidanzamento. La ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 8 luglio 2021) Un grande colpo di scena destabilizzerà l'equilibrio di Serkan e comprometterà nuovamente il suo rapporto con Eda. Ladiis in the air di oggi, giovedì 8, infatti, annuncia che innanzitutto l'imprenditore troverà finalmente il modo per scusarsi con la fioraia per averla aggredita davanti a tutto lo staff della Art Life accusandola di spionaggio industriale. Serkan, infatti, deciderà di regalare a Eda un terrario. Profondamente colpita da quel dono così speciale e inaspettato, la giovane deciderà di scusare Bolat e di perdonarlo e la coppia riprenderà a frequentarsi come stabilito dal loro accordo di fidanzamento. La ...

