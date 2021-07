Le Olimpiadi Tokyo 2020 saranno a porte chiuse (Di giovedì 8 luglio 2021) I Giochi olimpici di Tokyo 2020, che avrebbero dovuto tenersi lo scorso anno, esattamente come gli Europei di calcio, saranno a porte chiuse. I contagi da Covid sono in aumento, in tutto il mondo; questo il motivo per cui i Giochi, che prenderanno il via il prossimo 23 luglio, si svolgeranno senza pubblico. L’annuncio ufficiale è arrivato dal ministro per le Olimpiadi, Tamayo Marukawa. A seguito di un lungo dibattito con gli organizzatori dell’evento sportivo, si è giunti alla conclusione che sia meglio evitare assembramenti e situazioni che potrebbero dare origini a focolai difficilmente ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 luglio 2021) I Giochi olimpici di, che avrebbero dovuto tenersi lo scorso anno, esattamente come gli Europei di calcio,. I contagi da Covid sono in aumento, in tutto il mondo; questo il motivo per cui i Giochi, che prenderanno il via il prossimo 23 luglio, si svolgeranno senza pubblico. L’annuncio ufficiale è arrivato dal ministro per le, Tamayo Marukawa. A seguito di un lungo dibattito con gli organizzatori dell’evento sportivo, si è giunti alla conclusione che sia meglio evitare assembramenti e situazioni che potrebbero dare origini a focolai difficilmente ...

Advertising

guerini_lorenzo : In bocca al lupo agli atleti della #Difesa in partenza per #Tokyo! Portatori di speranza di un mondo che vuole torn… - repubblica : Olimpiadi, niente spettatori a Tokyo causa Covid - MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo ha salutato una rappresentanza degli atleti militari che prenderanno parte ai Giochi O… - il_Conte78 : Non so quanto senso abbia farle in questa condizione, ma è anche vero che per tanti Atleti questa è cmq un occasion… - D_Minuti : RT @unfair_play: Nuove misure anti Covid per le olimpiadi di Tokyo. #Tokyo2020 #COVID19 #olimpiadi -