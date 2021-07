Juric su Belotti: «Rimane? Valuterà lui, non c’è posto per gente non contenta» (Di giovedì 8 luglio 2021) Ivan Juric ha parlato molto chiaramene del futuro di Andrea Belotti: le parole del tecnico granata Ivan Juric ha parlato molto chiaramente del futuro di Andrea Belotti. Queste le parole in conferenza stampa. Belotti – «E’ un top player, anche per il suo modo di fare calcio. L’ho detto al Gallo, quello degli ultimi sei mesi non mi è piaciuta. Valuterà lui, sceglierà lui se è il momento di cambiare o se mi viene a dire che è il mio capitano e viene a fare la battaglia con me. Ho notato un po’ di saturazione e non di grande allegria, ci sta nel calcio. Questo è da valutare noi, vogliamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Ivanha parlato molto chiaramene del futuro di Andrea: le parole del tecnico granata Ivanha parlato molto chiaramente del futuro di Andrea. Queste le parole in conferenza stampa.– «E’ un top player, anche per il suo modo di fare calcio. L’ho detto al Gallo, quello degli ultimi sei mesi non mi è piaciuta.lui, sceglierà lui se è il momento di cambiare o se mi viene a dire che è il mio capitano e viene a fare la battaglia con me. Ho notato un po’ di saturazione e non di grande allegria, ci sta nel calcio. Questo è da valutare noi, vogliamo ...

