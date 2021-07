iPhone 13 cambierà totalmente il suo design | addio alle vecchie generazioni

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’13 promette di essere una vera rivoluzione per Apple: il nuovo smartphonesoprattutto ilin maniera sorprendente.13, l’ultima indiscrezione è futuristica: i dettagli (Foto Today)Manca ancora qualche mese al tradizionale Keynote di Cupertino, eppure la curiosità sta salendostelle. La tredicesima versione del cellulare della Mela sta facendo già impazzire il web a suon di anticipazioni e indiscrezioni più o meno confermate. Partiamo dal primo, amletico, dubbio: come si chiamerà? Il nome13 non è scontato, vista la tradizionale ...

Advertising

melablog : Agli utenti non piace il “13” di iPhone 13. Ma Apple tira dritto, e non cambierà nome al suo nuovo smartphone:… -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone cambierà

Si prevede che lo scarso interesse in corso per le azioni AAPL in borsadirezione nella seconda metà di quest'anno, proprio con il lancio della gamma13. Per tutte queste ragioni ...... una vera e propria full immersion azzurra , anche su Sky Sport 24 , chela sua ... Notizie tempestive e varietà di contenuti anche attraverso l' App Sky Sport , disponibile pere Android,...