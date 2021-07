Inter, il mercato è sulle fasce. Ma Perisic potrebbe restare (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 luglio 2021 " Il mercato dell'Inter si fa sulle fasce. Con Achraf Hakimi ufficiale al Paris Saing Germain, la dirigenza dovrà mettere a disposizione di Simone Inzaghi un titolare sulla ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 luglio 2021 " Ildell'si fa. Con Achraf Hakimi ufficiale al Paris Saing Germain, la dirigenza dovrà mettere a disposizione di Simone Inzaghi un titolare sulla ...

