Il Siviglia di Lopetegui torna ad allenarsi (Di giovedì 8 luglio 2021) Manca ancora diverso tempo all'inizio della nuova stagione calcistica, ma il Siviglia di Lopetegui ha le idee ben chiare. La squadra vuole farsi trovare in gran forma per il prossimo campionato e per questo ha già cominciato ad allenarsi. Matías Dituro: la new entry del Celta Vigo Come si sta preparando il Siviglia di Lopetegui? La scorsa stagione di Liga, il massimo campionato di calcio spagnolo, è stata vinta dal Real Madrid. Il Siviglia di mister Julen Lopetegui si è classificato quarto ed è quindi riuscito ad aggiudicarsi la Champions. Tutto sommato quindi ...

LucaParry85 : @GianpieroMonte Vediamo come dicevo ieri c'è anche il siviglia perché lopetegui lo vorrebbe Però a noi interessa molto - LucaParry85 : @lucailenia04 Cerci si ?????? Su isco Ogni anno maldini chiede la situazione isco se si muove e per che cifre Quest'an… - LucaParry85 : @Ivan8216 Ogni anno maldini chiede la situazione isco se si muove e per che cifre Quest'anno potrebbe essere un ann… - DiscepoloM : @ildpaa Che poi a ocampos mancava solo la testa, a Siviglia è pure diventato un buon giocatore con lopetegui e monchi -