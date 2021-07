Harry, che in America continua a firmarsi «Sua Altezza Reale» (Meghan Markle, invece, no) (Di giovedì 8 luglio 2021) Nome: «Duca di Sussex». Cognome: «Sua Altezza Reale». Così Harry d’Inghilterra si è firmato nel certificato di nascita di Lilibet Diana, venuta alla luce in California lo scorso 4 giugno. Un ulteriore sgarbo, se ce ne fosse bisogno, a nonna Elisabetta II. La sovrana, dopo la Megxit, non ha privato suo nipote e la moglie Meghan Markle dei titoli di Altezze Reali. Però gli ha vietato di usarli. Harry, a giudicare dal certificato di nascita della secondogenita, di cui è venuto in possesso People, anche stavolta ha fatto di testa sua. Nonostante abbia fatto a pezzi la royal family, via podcast e via tv, accusandola pure di razzismo e paragonando la vita di corte a «una via di mezzo tra uno zoo e un Truman show; nonostante i rapporti sempre più tesi con gli augusti parenti, in particolare col fratello William (s’è visto pure all’inagurazione della statua di mamma Diana), Harry al blasone non rinuncia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 luglio 2021) Nome: «Duca di Sussex». Cognome: «Sua Altezza Reale». Così Harry d’Inghilterra si è firmato nel certificato di nascita di Lilibet Diana, venuta alla luce in California lo scorso 4 giugno. Un ulteriore sgarbo, se ce ne fosse bisogno, a nonna Elisabetta II. La sovrana, dopo la Megxit, non ha privato suo nipote e la moglie Meghan Markle dei titoli di Altezze Reali. Però gli ha vietato di usarli. Harry, a giudicare dal certificato di nascita della secondogenita, di cui è venuto in possesso People, anche stavolta ha fatto di testa sua. Nonostante abbia fatto a pezzi la royal family, via podcast e via tv, accusandola pure di razzismo e paragonando la vita di corte a «una via di mezzo tra uno zoo e un Truman show; nonostante i rapporti sempre più tesi con gli augusti parenti, in particolare col fratello William (s’è visto pure all’inagurazione della statua di mamma Diana), Harry al blasone non rinuncia.

