Francesco e la banalità della malattia

Leggi su agi

(Di giovedì 8 luglio 2021) AGI – Si è alzato dal letto. Ha fatto qualche passo. Si è seduto in poltrona. Ha letto il giornale. Tutto normale, tutto banale. È quasi impossibile, a questo punto, non immaginarsi Papacon le pantofole, con le babbucce ai piedi al posto dei soliti scarponi neri che sanno di marciapiede e di periferia. Un vecchio zio, alle prese con gli acciacchi dell'età. E i bollettini medici, distillati con cura dalla sala stampa vaticana, che hanno il sapore delle notizie – tra lo scarno ed il tecnico, che per capirle ci vuole la Garzantina di medicina – carpite rubando un decimo di secondo ad un camice che corre di fretta in un corridoio di medicina generale. Perché ...