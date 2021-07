Euro 2020, Sergio Mattarella a Wembley per la finale tra Italia e Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Londra per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il Capo dello Stato presenzierà, per conto del nostro Paese, a Wembley; è arrivata la conferma dal Quirinale questa mattina stessa. Verranno chiaramente osservati tutti i protocolli anti – Covid; la variante Delta è estremamente diffusa in Inghilterra, dunque Mattarella procederà seguendo l’iter stabilito per gli spostamenti da una nazione all’altra. Per conto delle istituzioni britanniche, allo stadio in ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica,, sarà a Londra per laditra. Il Capo dello Stato presenzierà, per conto del nostro Paese, a; è arrivata la conferma dal Quirinale questa mattina stessa. Verranno chiaramente osservati tutti i protocolli anti – Covid; la variante Delta è estremamente diffusa in, dunqueprocederà seguendo l’iter stabilito per gli spostamenti da una nazione all’altra. Per conto delle istituzioni britanniche, allo stadio in ...

