Emanuele Trevi ha vinto il premio Strega 2021

(Di venerdì 9 luglio 2021) Alla fine l’ha spuntata: con il suo “Due vite” (Neri Pozza) si è aggiudicato ilcon un totale di 157 voti. A “Borgo Sud” di Donatella di Pietrantonio, edito da Einaudi, sono andati 15 voti. Giulia Caminito con “L’acqua del lago non è mai dolce” (Bompiani) è arrivata a 78 mentre Andrea Bajani e “Il libro delle case” (Feltrinelli) ne ha presi 66. Edith Bruck (La Nave di Teseo) a quota 123. Come da tradizione, il tavolo della giuria e la lavagna sono tornati nel giardino di Villa Giulia, la tradizionale location degli ultimi anni, dopo che nel 2020, a causa della pandemia, era stato trasferito tutto sulla balconata del ...

Chi è? C'è anche nella cinquina finalista del Premio Strega 2021, una delle manifestazioni letterarie più importanti in Italia in onda quest'anno in seconda serata su Rai3. Edith Bruck "Il pane perduto" (La Nave di Teseo); Giulia Caminito "L'acqua del lago non è mai dolce" (Bompiani); Donatella Di Pietrantonio "Borgo Sud" (Einaudi); "Due vite" (Neri Pozza)