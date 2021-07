Ecco 6 motivi per cui è più probabile che ti venga la cistite in estate (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarebbe un eufemismo dire che la cistite è fastidiosa! Al primo sintomo ti ritrovi incollata al water anche se in realtà produci solo poche e minuscole gocce brucianti di pipì! E sembra sempre spuntare nei momenti più scomodi, come durante l’estate, quando si esce di più e vorresti goderti il mare, le serate con amici, il sole e il relax. Le infezioni delle vie urinarie come la cistite sono molto più comuni nei mesi estivi. Sono diversi i fattori che rendono questa stagione “a rischio” per nuove recidive: 1. Il caldo Nei mesi estivi, quando la temperatura esterna aumenta, i nostri corpi producono sudore per consentire al nostro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarebbe un eufemismo dire che laè fastidiosa! Al primo sintomo ti ritrovi incollata al water anche se in realtà produci solo poche e minuscole gocce brucianti di pipì! E sembra sempre spuntare nei momenti più scomodi, come durante l’, quando si esce di più e vorresti goderti il mare, le serate con amici, il sole e il relax. Le infezioni delle vie urinarie come lasono molto più comuni nei mesi estivi. Sono diversi i fattori che rendono questa stagione “a rischio” per nuove recidive: 1. Il caldo Nei mesi estivi, quando la temperatura esterna aumenta, i nostri corpi producono sudore per consentire al nostro ...

danieleviotti : Anche io vorrei che tutti fossero favorevoli al #DdlZan. Ma purtroppo non è possibile. E non lo è perché chi è cont… - MariaGavina4 : @OizaQueensday Ecco. Senza voler fare del benaltrismo, i motivi per cacciare la patria di Orban dall'unione Europea… - tuttoteKit : Final Fantasy 7 Remake INTERmission: ecco i motivi dietro la scelta di Yuffie #FinalFantasyVIIRemake #PS4 #PS5… - infoitsport : Salernitana, ecco i motivi del sì al trust da parte della Figc - crialicata : @PaoloPozzani In questo caso l’aggravante è per futili motivi. Ecco in tutto il mondo la comunità lgbtq è discrimin… -