Discoteche | imprenditori in piazza per l’apertura Cecchetto | «Si balla ovunque | ma accusano loro»

Dopo l'ennesima fumata nera sulla riapertura, arrivata ieri sera dal governo, i gestori delle Discoteche hanno deciso di manifestare a Roma per far sentire la propria voce. La protesta, convocata a piazza San Silvestro dalle 18 alle 20, sarà «pacifica, ma decisa e rumorosa», hanno fatto sapere i promotori, che si aspettano che oggi l'argomento sia discusso in Consiglio dei ministri. «Quotidianamente – hanno ricordato i sindacati – assistiamo ad assembramenti, spesso danzanti, di ogni tipologia e in ogni luogo: in piazza, in spiaggia, nei lounge bar, nelle feste private illegali, nei sempre più numerosi rave party. Insomma, si balla ovunque, ma accusano loro»

