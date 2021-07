Advertising

ABMnewscom : DACIA E UDINESE, INSIEME PER UN NUOVO INIZIO - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Rinnovato l'accordo con Dacia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Rinnovato l'accordo con Dacia - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Rinnovato l'accordo con Dacia - napolimagazine : UDINESE - Rinnovato l'accordo con Dacia -

Ultime Notizie dalla rete : Dacia Udinese

Agenzia ANSA

A settembre del 2020, allaArena, si sono celebrati non solo gli oltre 10 anni di intensa collaborazione e partnership vincente tracalcio, ma anche il rinnovo della partnership per le 3 stagioni successive. Ora, a distanza di 9 mesi, dopo una stagione particolare segnata dall'emergenza Covid, dagli stadi vuoti e ...Nell'ambito della presentazione della divisa da trasferta, è stata rinnovata la partnership tra, il cui marchio dà anche il nome allo stadio di Udine. Si tratta - è stato ricordato - del brand più longevo su una divisa di serie A dopo che la Pirelli ha interrotto la propria ...Anteprima assoluta, questa mattina, alla Dacia Arena di Udine, per il nuovo Dacia Duster. Fedele al suo DNA, resta un Suv adatto per le famiglie con uno spirito avventuroso. (ANSA) ...A settembre del 2020, alla Dacia Arena, si sono celebrati non solo gli oltre 10 anni di intensa collaborazione e partnership vincente tra Dacia ...