Covid, al via il procedimento civile contro Lombardia e Governo chiesto dai parenti delle vittime: “Vogliamo sapere cosa non ha funzionato” (Di giovedì 8 luglio 2021) Sit-in si è davanti al tribunale d Roma in viale Giulio Cesare, dove è iniziato il procedimento civile intentato da 500 famiglie di vittime del Covid, che hanno fatto causa a Regione Lombardia, ministero dello Salute e presidenza del Consiglio. Processo che andrà a porsi parallelamente a quello penale che si sta tenendo a Bergamo. Al presidio hanno partecipato circa 40 persone, tutte provenienti dalla Lombardia, più precisamente dalla provincia più colpita dal Covid, ossia quella di Bergamo. “La salma di mio padre era nei camion dell’esercito – ha raccontato una parente – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Sit-in si è davanti al tribunale d Roma in viale Giulio Cesare, dove è iniziato ilintentato da 500 famiglie didel, che hanno fatto causa a Regione, ministero dello Salute e presidenza del Consiglio. Processo che andrà a porsi parallelamente a quello penale che si sta tenendo a Bergamo. Al presidio hanno partecipato circa 40 persone, tutte provenienti dalla, più precisamente dalla provincia più colpita dal, ossia quella di Bergamo. “La salma di mio padre era nei camion dell’esercito – ha raccontato una parente – ...

Advertising

CdT_Online : Atteso con ansia, oggi è finalmente giunto il benestare della Commissione europea - Agenzia_Ansa : Via libera di Londra da settembre alla terza dose del vaccino per tutti gli over 50 e per i più vulnerabili. Nuovo… - petergomezblog : Covid, in Russia nuovo picco per il quinto giorno consecutivo: 24mila casi e 697 morti - pierbaroni : RT @santegidionews: #Covid, dove si vaccinano - e si coccolano - i clochard. Un bel video di Pino Ciociola ci porta dentro l'hub vaccinale… - lara93 : @zotici @hossu_ovidiu @RickDuFer Io invece sono convinta che di quel 25% di personale scolastico non ancora vaccina… -