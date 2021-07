Covid-19, la Francia sconsiglia i viaggi in Spagna e Portogallo (Di giovedì 8 luglio 2021) "Alcuni paesi hanno aperto troppo le porte per favorire turismo" sottolinea il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune Leggi su rainews (Di giovedì 8 luglio 2021) "Alcuni paesi hanno aperto troppo le porte per favorire turismo" sottolinea il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune

Advertising

zazoomblog : Covid la Francia sconsiglia i viaggi in Spagna e Portogallo. Tokyo conferma lo stato di emergenza durante i Giochi… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Covid, la Francia: no a vacanze in Spagna e Portogallo. Israele, tornano restrizioni - QUOTIDIANO NAZIONALE https://t.… - lorenzocasalin4 : Covid, la Francia: no a vacanze in Spagna e Portogallo. Israele, tornano restrizioni - QUOTIDIANO NAZIONALE… - occhio_notizie : 'Quelli che non hanno ancora prenotato le vacanze, evitate, evitiamo il Portogallo, la Spagna, tra le vostre destin… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid, Francia sconsiglia i viaggi in Spagna e Portogallo Nel Regno Unito, dal 19 luglio stop a… -