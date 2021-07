Conosci i tuoi diritti? Guarda il video dei theShow e diventa un consumatore informato (Di giovedì 8 luglio 2021) Abbonamenti non richiesti, recensioni false e acquisti online da restituire sono solo alcune situazioni che incidono quotidianamente nella nostra vita e che, molto spesso, ci colgono impreparati sui ... Leggi su consumatore.tgcom24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Abbonamenti non richiesti, recensioni false e acquisti online da restituire sono solo alcune situazioni che incidono quotidianamente nella nostra vita e che, molto spesso, ci colgono impreparati sui ...

Advertising

INGFiore2 : @Masssimilianoo Algoritmi... Incrociano semplicemente le rubriche dei tuoi followers con la tua. Ti propongono cent… - mionesboo_ : @kempack_ stai insinuando che sono un povero amore? kkkkk mi conosci? mia madre è un medico, mio ??padre è un avvo… - 65Ulmo : @Ziomimmuzzo @AzzurraBarbuto No non è che non sei ben visto è che mi spiace di come hai il cervello all'ammasso e… - IsidoroFerrante : @dianacalibana @MariuzzoAndrea @colvieux Conosci tutti i tuoi follower? - CKellystlgdr : @AndrewDLstl Se è l'opinione che hanno i tuoi colleghi in Generale allora puoi stare sicuro, no? *dice stringendosi… -