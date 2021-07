' Ciao in Art' | Santa Maria a Monte diventa una mostra a cielo aperto

(Di giovedì 8 luglio 2021) L'estate discalda i motori con 'In Art ', primo grande appuntamento della stagione estiva nel borgo a forma di chiocciola che vede protagonisti i motorini icona degli anni '...

L'estate di Santa Maria a Monte scalda i motori con 'In', primo grande appuntamento della stagione estiva nel borgo a forma di chiocciola che vede protagonisti i motorini icona degli anni '70 e '80, in un inedito abbinamento tra arte e storia ...SANTA MARIA A MONTE - L'estate di Santa Maria a Monte scalda i motori conIn, primo appuntamento della stagione estiva che vede protagonisti i motorini Piaggio icone degli anni '70 e '80, in un inedito abbinamento tra arte e storia contemporanea. Sabato 10 Luglio, ...Dal 9 luglio al 3 ottobre, all’Aia dei Musei di Avezzano la mostra Craking Art, promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele.Sabato 10 luglio l'inedita esposizione dei mitici motorini Ciao nell'area archeologica della rocca e nelle strade del borgo ...