Calcio | Roma; ufficiale la cessione di Pau Lopez al Marsiglia

Advertising

salvione : Pau Lopez, visite mediche ok col Marsiglia: presto l’ok alla cessione - Gazzetta_it : Roma, è il Mourinho day: tour nella capitale prima della conferenza stampa - sportface2016 : #Roma L'indebitamento cresce a 303 milioni. Chiusa anche Roma TV, la tv del club giallorosso - L_upic : RT @marifcinter: Spalletti: “Ho allenato a Roma,la Città Eterna. Ho allenato a San Pietroburgo, la città degli zar.Ho allenato a Milano, la… - NicolasDoretti : RT @marifcinter: Spalletti: “Ho allenato a Roma,la Città Eterna. Ho allenato a San Pietroburgo, la città degli zar.Ho allenato a Milano, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma

ForzaRoma.info

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'Olympique di Marsiglia ufficializza l'acquisto di Pau Lopez. Il portiere arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto a 11 milioni che può tramutarsi in obbligo al ...I giallorossi presentano ufficialmente il nuovo allenatore: "Non sono in vacanza, questa sarà la Roma dei romanisti". E poi continua: "Io vittima di come la gente mi guarda, è facile vincere e poi mag ...