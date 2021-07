Bce | obiettivo «simmetrico» del 2% per l’inflazione

(Di giovedì 8 luglio 2021) La Banca centrale europea ritiene che gli scostamenti verso l’alto e verso il basso sono egualmente indesiderabili, e avverte: in futuro saranno tollerati tassi di inflazione temporaneamente più elevate del target

Rivoluzione nella politica monetaria della: l'd'inflazione, finora fissato nella formula 'vicina, ma inferiore al 2%', diventa un 2% 'simmetrico'. Sarà possibile più inflazione per ...Ciò può comportare un periodo transitorio in cui l'inflazione si colloca su un livello moderatamente al di sopra dell''. Lo strumento principale - ha continuato la presidente della- ...di Elena Comelli Cade un dogma della politica monetaria della Banca Centrale Europea. L’Eurotower ha annunciato la sua nuova strategia, affermando che punterà a un’inflazione del 2% su base simmetrica ...Nel 1998, alla nascita, la Banca centrale europea (BCE) indicò la stabilità dei prezzi come un tasso di inflazione a medio termine inferiore al 2%. Nel 2003, anno della prima ridefinizione, la BCE aff ...