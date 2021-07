Ultime Notizie Roma del 07-07-2021 ore 08:10 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio euro 2020 in apertura prosegue il sogno azzurro l’Italia in finale agli europei non si ferma la nazionale di Mancini che ha Wembley supera 53 rigori la Spagna e vola l’atto conclusivo dei campionati europei dove c’è la vedrà con la vincente dell’altra semifinale quella di mercoledì tra l’Inghilterra Danimarca era finita 1 a 1 dopo 120 minuti di gioco chiesa firma il vantaggio pareggia Morata e voltiamo pagina Il decreto Zani scontro in Senato il testo in aula il 13 luglio o respinti i calendari alternativi proposti da Forza Italia e lega che prevedevano il testo in aula il 20 respinta ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio euro 2020 in apertura prosegue il sogno azzurro l’Italia in finale agli europei non si ferma la nazionale di Mancini che ha Wembley supera 53 rigori la Spagna e vola l’atto conclusivo dei campionati europei dove c’è la vedrà con la vincente dell’altra semifinale quella di mercoledì tra l’Inghilterra Danimarca era finita 1 a 1 dopo 120 minuti di gioco chiesa firma il vantaggio pareggia Morata e voltiamo pagina Il decreto Zani scontro in Senato il testo in aula il 13 luglio o respinti i calendari alternativi proposti da Forza Italia e lega che prevedevano il testo in aula il 20 respinta ...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus, il contagio risale: in Italia 907 nuovi casi e 24 morti. I dati del ministero della Salute di martedì… - Agenzia_Ansa : Effettuati 192.424 tamponi molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,47%, in leg… - fanpage : Massimo Galli critica la scelta dei 60mila di Wembley #ItaliaSpagna - corgiallorosso : Stretta finale per Rui #Patricio - corgiallorosso : #Mou, giro in Vespa dentro #Trigoria. Domani il debutto -