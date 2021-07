Sardegna | la rabbia di Giulia | “Stuprata da 4 ragazzi ma pm chiede archiviazione | perché?”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “E’ stato terribile. A distanza di due anni sto ancora malissimo. Prendo psicofarmaci, non riesco a dormire. Penso sempre a quella maledetta notte in cui la mia amica ed io siamo state stuprate, per più di un’ora, su una spiaggia a Porto Cervo, da quattro, quattro energumeni. Hanno abusato di noi. E adesso la Procura di Tempio Pausanial’per tutti e quattro. La stessa Procura che ha chiesto, invece, il processo per altri quattroaccusati dello stesso reato. Ma tra i miei stupratori non c’è il figlio di Beppe Grillo… Sono molto amareggiata. Non so se credere ancora nella giustizia”. ...

'E' stato terribile. A distanza di due anni sto ancora malissimo. Prendo psicofarmaci, non riesco a dormire. Penso sempre a quella maledetta notte in cui la mia amica ed io siamo state stuprate, per ...'La nostraè questa - dice - è un caso analogo a quello del figlio di Beppe Grillo. Due ragazze con quattro ragazzi che gli hanno fatto quello che hanno fatto'. 'Mia figlia me lo ha detto dopo ...Ma qui, le due giovani italiane, hanno raccontato tutto all'indomani dell'accaduto. In una stazione dei carabinieri di Budoni, in Sardegna. E non una settimana dopo, e a Milano, come è successo nel ...Condividi questo articolo:Termpoio Pausania, 7 lug.(Adnkronos) – “Come ti sei sentita mentre ti spogliavano?”, “In questo momento la rabbia ce l’hai più verso di loro o verso di te?”, e ancora: “Come ...