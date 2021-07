Sarà Italia-Inghilterra in finale. Una grande Danimarca si arrende ai tempi supplementari, decide Kane (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà Italia-Inghilterra in finale. La Danimarca si è confermata una grandissima sorpresa di Euro2021, l’Inghilterra ha dimostrato la qualità e le individualità ma non è stata molto concreta rispetto alle occasioni da gol create. Si è conclusa la seconda semifinale dell’Europeo, ancora una volta non sono bastati i 90 minuti di gioco. La squadra di Southgate entra bene in campo e si rende pericolosa con il solito Sterling, il calciatore del Manchester City salta l’uomo con grandissima facilità, ma la difesa della Danimarca riesce a salvarsi in qualche modo. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021)in. Lasi è confermata una grandissima sorpresa di Euro2021, l’ha dimostrato la qualità e le individualità ma non è stata molto concreta rispetto alle occasioni da gol create. Si è conclusa la seconda semidell’Europeo, ancora una volta non sono bastati i 90 minuti di gioco. La squadra di Southgate entra bene in campo e si rende pericolosa con il solito Sterling, il calciatore del Manchester City salta l’uomo con grandissima facilità, ma la difesa dellariesce a salvarsi in qualche modo. ...

