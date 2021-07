Salernitana ufficialmente in serie A, Figc accetta trust (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Consiglio della Federcalcio ha votato favorevolmente ai termini del trust che separa la Salernitana dalla proprietà di Claudio Lotito, patron della Lazio. La squadra campana è dunque iscritta a pieno diritto nel campionato di serie A a partire dalla stagione in arrivo. “Con specifico riferimento alla Salernitana -si legge in seguito sul comunicato della Federcalcio stilato al termine del Consiglio federale di oggi-, preso atto del parere positivo della Covisoc in merito alla valutazione della previsione finanziaria e della conseguente indipendenza, a seguito di approfondita discussione sulla relazione presentata dalla ... Leggi su funweek (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Consiglio della Federcalcio ha votato favorevolmente ai termini delche separa ladalla proprietà di Claudio Lotito, patron della Lazio. La squadra campana è dunque iscritta a pieno diritto nel campionato diA a partire dalla stagione in arrivo. “Con specifico riferimento alla-si legge in seguito sul comunicato della Federcalcio stilato al termine del Consiglio federale di oggi-, preso atto del parere positivo della Covisoc in merito alla valutazione della previsione finanziaria e della conseguente indipendenza, a seguito di approfondita discussione sulla relazione presentata dalla ...

