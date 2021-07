Ritorno a scuola, Giannelli (ANP): “Dobbiamo sapere come comportarci prima dell’anno scolastico. Classi pollaio? Mancano le aule per evitare il sovraffollamento” (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Abbiamo chiesto come associazione al Ministero di sapere per tempo come ci Dobbiamo comportare, l'organizzazione richiede una certa tempistica, non è pensabile dirlo due giorni prima, contiamo a breve di riunirci al tavolo tecnico per il protocollo di sicurezza che l'anno scorso firmammo il 6 agosto, auspichiamo di firmarlo prima quest'anno. Se cerchiamo di prefigurarci la realtà possiamo ipotizzare delle contromisure adeguate. A me ad esempio piacerebbe capire se con l'attuale piano vaccinale siamo coperti con la variante Delta''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Abbiamo chiestoassociazione al Ministero diper tempocicomportare, l'organizzazione richiede una certa tempistica, non è pensabile dirlo due giorni, contiamo a breve di riunirci al tavolo tecnico per il protocollo di sicurezza che l'anno scorso firmammo il 6 agosto, auspichiamo di firmarloquest'anno. Se cerchiamo di prefigurarci la realtà possiamo ipotizzare delle contromisure adeguate. A me ad esempio piacerebbe capire se con l'attuale piano vaccinale siamo coperti con la variante Delta''. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno a scuola, Giannelli (ANP): “Dobbiamo sapere come comportarci prima dell’anno scolastico. Classi pollaio? Ma… - benedetto49 : Ritorno a scuola: duello Bianchi-Cts e 215mila prof non vaccinati - baratto_m : RT @Avvenire_Nei: Ritorno a scuola: duello Bianchi-Cts e 215mila prof non vaccinati - Avvenire_Nei : Ritorno a scuola: duello Bianchi-Cts e 215mila prof non vaccinati - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari #6luglio /1 #Ascoli, preso il portiere Guarna dalla #Reggina: si trat… -