Raffaella Carrà e la grande festa di «A far l' amore comincia tu»

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La state ascoltando da due giorni, quella «A far l'tu» per cui la voce diè entrata nel film premio Oscar LaBellezza ri-contagiando il mondo e arrivando a rimandare immediatamente alla pellicola di Paolo Sorrentino in poche note. Qual è il suo significato originale? E la sua storia? Qui proviamo a spiegarveli entrambi. «Sui canali americani tradizionali il decor era fondamentalmente quello delle tappezzerie dei couch e delle living rooms: legni scuri nelle sit-com, legni scuri nelle soap, legni scuri, appena interrotti dall'azzurrino del monitor, nelle newsrooms dei ...