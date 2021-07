Polstrada aiuta madre e figlio che vivono in auto sulla A1

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 7 luglio 2021)inA1: lali. Gli agenti erano intervenuti per controllare una vettura sospetta che da una settimana sostava nell’area di servizio di Fabro, vicino a Orvieto Per una settimana hanno dormito all’interno di unaparcheggiata in un’area di servizio dell’A1, non avendo più nulla, né una casa né un lavoro: è una