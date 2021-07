Papa Francesco, la nota stampa dal Vaticano: “Decorso post-operatorio soddisfacente” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Il Decorso post-operatorio di Sua Santità Papa Francesco continua ad essere regolare e soddisfacente“, si apprende dall’aggiornamento del bollettino diffuso dal Vaticano oggi 7 luglio. Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, ha anche reso noto che: “Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia infusionale. L’esame istologico definitivo ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante. Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi e ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Ildi Sua Santitàcontinua ad essere regolare e“, si apprende dall’aggiornamento del bollettino diffuso daloggi 7 luglio. Matteo Bruni, direttore della salavaticana, ha anche reso noto che: “Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia infusionale. L’esame istologico definitivo ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante.è toccato dai tanti messaggi e ...

