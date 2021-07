No, non è stata la vittoria del calcio all’italiana (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il sangue glaciale di Jorginho e l’emotività di Alvaro Morata hanno deciso la sfida ai rigori nella semifinale tra Spagna e Italia, dopo gli errori iniziali di Locatelli e Dani Olmo. L’Italia raggiunge, nove anni dopo l’ultima volta, la finale degli Europei. Nel 2012, la squadra allenata all’epoca da Cesare Prandelli aveva perso nettamente proprio contro la Spagna di Vicente Del Bosque, allo stadio Olimpiyskiy di Kiev. Le previsioni tattiche alla vigilia della semifinale immaginavano una lotta tra le due squadre per il dominio del pallone e – come corollario alla ricerca del possesso – fasi di pressing offensivo per togliere respiro al palleggio avversario. Per gli uomini Luis Enrique, ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il sangue glaciale di Jorginho e l’emotività di Alvaro Morata hanno deciso la sfida ai rigori nella semifinale tra Spagna e Italia, dopo gli errori iniziali di Locatelli e Dani Olmo. L’Italia raggiunge, nove anni dopo l’ultima volta, la finale degli Europei. Nel 2012, la squadra allenata all’epoca da Cesare Prandelli aveva perso nettamente proprio contro la Spagna di Vicente Del Bosque, allo stadio Olimpiyskiy di Kiev. Le previsioni tattiche alla vigilia della semifinale immaginavano una lotta tra le due squadre per il dominio del pallone e – come corollario alla ricerca del possesso – fasi di pressing offensivo per togliere respiro al palleggio avversario. Per gli uomini Luis Enrique, ...

