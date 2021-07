Napoli, senti lo zio di Marcos Llorente: “Scambio con Fabian? Nessun problema” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nelle ultime ore Antonio Llorente Gento, zio di Marcos Llorente, calciatore spagnolo e centrocampista dell’Atletico Madrid e della nazionale iberica, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Il tema principale della discussione è stato la semifinale di Euro2020 tra Spagna e Italia, con un occhio di riguardo anche per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nelle ultime ore AntonioGento, zio di, calciatore spagnolo e centrocampista dell’Atletico Madrid e della nazionale iberica, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Il tema principale della discussione è stato la semifinale di Euro2020 tra Spagna e Italia, con un occhio di riguardo anche per L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti Jorginho eroe da pallone d'Oro: 'Un respiro e l'ho buttata dentro' ...del Napoli regala la finale all'Italia degli Europei segnando l'ultimo penalty e lo calcia con la solita calma, come se si trattasse di un allenamento. 'L'ultimo rigore? Quando calci senti che è ...

Napoli, senti lo zio di Marcos Llorente: "Scambio con Fabian? Nessun problema" DailyNews 24 Jorginho, la Spagna nel suo destino: “Un respiro e l’ho buttata dentro!” L’ex centrocampista del Napoli regala la finale all’Italia degli Europei segnando l’ultimo penalty e lo calcia con la solita calma, come se si trattasse di un allenamento. «L’ultimo rigore? Quando ...

