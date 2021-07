Napoli | operatori 118 aggrediti da paziente sotto l’effetto di stupefacenti

Leggi su anteprima24

Ennesima aggressione al personale sanitario del 118. Come raccontato dalla pagina Facebook dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", nella serata del 6 luglio la postazione 118 della Ferrovia viene allertata per la presenza di unagitato dopo aver fatto uso di sostanzesui binari della stazione Garibaldi a. Qualche minuto dopo aver messo il soggetto in ambulanza quest'ultimo aggredisce il medico procurandogli una ferita lacero contusa in regione temporale ed inizia a lanciare, all'indirizzo dei soccorritori, i vari presidi presenti all'interno ...