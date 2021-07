L’Inghilterra raggiunge l’Italia trascinata da un rigore dubbio, Danimarca fuori a testa alta (Di giovedì 8 luglio 2021) I sudditi di sua maestà spinti dalla… sudditanza. Un rigore molto leggero e un po’ di fortuna trascinano L’Inghilterra fino alla finale di Wembley, dove attorniati dal pubblico amico sfideranno l’Italia nell’atto conclusivo di Euro 2020. Una partita giocata per nulla bene dalla squadra dei Tre Leoni, passata sotto contro una bella Danimarca con la splendida punizione di Damsgaard dalla mattonella di Eriksen e poi appigliati alle giocate dei singoli, uno su tutti un devastante Raheem Sterling che fa il bello e il cattivo tempo, costringendo sul finire del primo tempo Kjaer all’autogol e nel primo supplementare, con un’altra ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) I sudditi di sua maestà spinti dalla… sudditanza. Unmolto leggero e un po’ di fortuna trascinanofino alla finale di Wembley, dove attorniati dal pubblico amico sfiderannonell’atto conclusivo di Euro 2020. Una partita giocata per nulla bene dalla squadra dei Tre Leoni, passata sotto contro una bellacon la splendida punizione di Damsgaard dalla mattonella di Eriksen e poi appigliati alle giocate dei singoli, uno su tutti un devastante Raheem Sterling che fa il bello e il cattivo tempo, costringendo sul finire del primo tempo Kjaer all’autogol e nel primo supplementare, con un’altra ...

