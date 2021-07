L’Inghilterra è in finale, proteste per il “doppio pallone in campo” (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà L’Inghilterra ad affrontare l’Italia nella finalissima di Wembley: la nazionale dei Tre Leoni riesce a sconfiggere, seppur solo nel supplementare, grazie ad un discusso rigore concesso per un contatto su Sterling da parte di due calciatori danesi, rivelatosi a dir poco veniale, mancando il contatto con il piede del numero 10. Inghilterra, proteste per il “doppio pallone” Le proteste dei tifosi neutrali hanno riguardato anche un secondo pallone presente sul terreno di gioco, che a norma di regolamento dovrebbe precludere il proseguimento dell’azione, che ha poi portato al già citato ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 8 luglio 2021) Saràad affrontare l’Italia nella finalissima di Wembley: la nazionale dei Tre Leoni riesce a sconfiggere, seppur solo nel supplementare, grazie ad un discusso rigore concesso per un contatto su Sterling da parte di due calciatori danesi, rivelatosi a dir poco veniale, mancando il contatto con il piede del numero 10. Inghilterra,per il “” Ledei tifosi neutrali hanno riguardato anche un secondopresente sul terreno di gioco, che a norma di regolamento dovrebbe precludere il proseguimento dell’azione, che ha poi portato al già citato ...

