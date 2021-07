Lgbtqi | von der Leyen lancia l’ultimatum a Polonia e Ungheria | “La Commissione Ue è pronta ad aprire una procedura d’infrazione”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il tempo è scaduto: o si cambia registro o si va al testa a testa. La presidente dellaeuropea, Ursula von der, torna a trattare il tema dei diritti nell’Unione europea, dopo il caos esploso sulla legge anti-Lgbt firmata dal governo ungherese di Viktor Orban, e minaccia ripercussioni serie nei confronti di quei Paesi membri che non rispettano i principi fondanti dell’Ue. Nel mirino, come già successo nei mesi scorsi su questioni legate allo stato di diritto, finiscono proprio l’e la. “I capi di Stato e di governo hanno condotto una discussione molto personale ed emotiva sulla legge ...

La legge, ha proseguito von der Leyen, "contraddice profondamente i valori fondamentali dell'Ue. ... "I diritti delle persone LGBTQI+ non sono un problema marginale", ma "esempi concreti di come una ...Il giorno prima, aveva già giudicato che le dichiarazioni della von der Leyen erano "vergognose, ...della UEFA di permettere l'illuminazione dello stadio di Monaco con i colori dell'arcobaleno LGBTQI+ ..."Questa legge non serve alla protezione dei bambini, viene utilizzata la protezione dei bambini come pretesto per discriminare l'orientamento delle persone" sottolinea la Presidente della Commissione ...