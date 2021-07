L’exchange di criptovalute Binance sospende i depositi SEPA

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Proseguono peri problemi di regolamentazione e così lo scambio didecide dire i, il principale servizio di pagamento europeo. Il principale exchange dimondiale,, ha rivelato che non accetterà più iin euro dalla rete di pagamento europea Single Euro Payments Area, o. Questo è solo l’ultimo grattacapo per lo scambio dinel Regno Unito e in Europa.ieri ha inviato una e-mail ai suoi clienti per informali ...