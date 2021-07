Le comuni più famose di TikTok potrebbero essere delle sette mascherate? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Definire TikTok come l’app dei balletti è ormai riduttivo: sulla piattaforma di origine cinese l’utenza per discutere di politica, cucina, libri, cultura e altri argomenti che nulla hanno a che fare con le coreografie. La varietà di materiale disponibile è tale che, nel mare magnum dei brevi video, da tempo hanno iniziato a farsi notare anche i contenuti ritenuti controversi, perché negativi o ipoteticamente dannosi per gli utenti più giovani. Di recente una polemica riguardante alcune comunità eco-friendly americane, accusate di essere delle sette impegnati a reclutare adepti tramite ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 luglio 2021) Definirecome l’app dei balletti è ormai riduttivo: sulla piattaforma di origine cinese l’utenza per discutere di politica, cucina, libri, cultura e altri argomenti che nulla hanno a che fare con le coreografie. La varietà di materiale disponibile è tale che, nel mare magnum dei brevi video, da tempo hanno iniziato a farsi notare anche i contenuti ritenuti controversi, perché negativi o ipoteticamente dannosi per gli utenti più giovani. Di recente una polemica riguardante alcunetà eco-friendly americane, accusate diimpegnati a reclutare adepti tramite ...

Advertising

matteosalvinimi : Qui Pescara, al gazebo per la raccolta firme per i #referendumgiustizia. In un solo fine settimana di luglio più di… - matteosalvinimi : E a tutti gli altri ho dato la mia disponibilità per essere ancora più presente, con ministri e uomini e donne di g… - ShooterHatesYou : Da ieri è più facile trovare nei propri comuni i banchetti di @EutanaSiaLegale per firmare il referendum sul fine v… - effedin66 : @Roberta7416 Tutta questa storia è servita a farmi conoscere bene certa gente, persone comuni e Vip. Oggi di loro h… - andreastoolbox : I Comuni del Chianti dimezzano la Tari alle attività più colpite dalla crisi - Cronaca -

Ultime Notizie dalla rete : comuni più Tornano i kit per i nuovi nati. Oggi più importante che mai. Mi piace in questa occasione ringraziare il Comune di Milano, Sindaco, ... Dal debutto del 2017 proprio a Milano, l'iniziativa si è via via estesa a diversi altri Comuni d'...

Raffaella Carrà, cosa significa rivedere oggi Carramba che sorpresa! ... dove la tv era fatta certamente con più soldi , ma anche con più idee, più ritmo, più talento e ... anche col fiatone, da un momento all'altro, incontrando anche persone comuni , riunendo famiglie ...

Covid: Censis, possibili fino a 17 mln vaccinazioni al mese in farmacia latinaoggi.eu Oggiimportante che mai. Mi piace in questa occasione ringraziare il Comune di Milano, Sindaco, ... Dal debutto del 2017 proprio a Milano, l'iniziativa si è via via estesa a diversi altrid'...... dove la tv era fatta certamente consoldi , ma anche conidee,ritmo,talento e ... anche col fiatone, da un momento all'altro, incontrando anche persone, riunendo famiglie ...