Inter | Marotta | «Scenario inquietante per il calcio Inzaghi profilo ideale»

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni sue sul momento delBeppeparla in conferenza stampa. Le dichiarazioni dell’ad dell’. «Inizia una stagione come sempre difficile, presentiamo il nostro nuovo tecnico con grande orgoglio perché il progetto dell’continua, con un nuovo tecnico, giovane e vincente, sappiamo che è ilpiù adatto che impersonifica i valori di questo club: entusiasmo, lavoro e votato ai successi. Attraversiamo un momento difficile, ...

Inter : Live da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO Sport Giuse… - capuanogio : #Marotta: '#Suning ha messo nell'#Inter 700 milioni di euro ma oggi la situazione è cambiata ed è impossibile pensa… - TuttoMercatoWeb : Inter, Marotta: 'Siamo davanti a uno scenario inquietante. Cedere Hakimi scelta dolorosa'

...e Ausilio. Hanno dimostrato una grandissima motivazione nel volermi. Siamo consapevoli che troveremo un gruppo forte e dei tifosi calorosi ". I l nuovo tecnico dell'Simone Inzaghi si ...Commenta per primo È il giorno di Simone Inzaghi all', il club nerazzurro presenta il nuovo tecnico nerazzurro che raccoglia l'eredità di Conte. Che ... Mi hanno subito convinto Zhang,e ..."C’è grandissimo entusiasmo, ho grandissime motivazioni e so che mi si prospetta un lavoro importante. E’ una bellissima sfida, mi hanno convinto subito Zhang, Marotta e Ausilio. Hanno dimostrato una ...L’Inter ha presentato ufficialmente il suo nuovo allenatore Simone Inzaghi. E’ una giornata molto importante quella vissuta in casa Inter. Il club meneghino infatti, ha ufficialmente presentato alla s ...