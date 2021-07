Inghilterra-Danimarca per un posto in finale: qual è l’avversario migliore per l’Italia? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Piccola premessa: in una finale è impossibile trovare avversari deboli, però qualche preferenza ci sarà pure, se a questo punto è quasi…doveroso alzare la Coppa degli Europei. E allora scegliete: chi gradireste avere come avversario dell’Italia? La Danimarca che è la vera sorpresa di questi Europei e che dopo il dramma di Eriksen alla prima giornata si è compattata andando oltre qualsiasi previsione, oppure l’Inghilterra che parte sempre col ruolo di favorita e forse più che in qualsiasi altra edizione spera stavolta di vincere? La Danimarca ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Piccola premessa: in unaè impossibile trovare avversari deboli, peròche preferenza ci sarà pure, se a questo punto è quasi…doveroso alzare la Coppa degli Europei. E allora scegliete: chi gradireste avere come avversario del? Lache è la vera sorpresa di questi Europei e che dopo il dramma di Eriksen alla prima giornata si è compattata andando oltresiasi previsione, oppure l’che parte sempre col ruolo di favorita e forse più che insiasi altra edizione spera stavolta di vincere? La...

