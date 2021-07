Inghilterra-Danimarca 2-1, è finale contro l’Italia (Di giovedì 8 luglio 2021) L'Inghilterra raggiunge l'Italia nella finale del campionato Europeo. Decide un guizzo di Sterling alla fine del primo tempo supplementare: uno contro uno con Mahele che lo atterra. È rigore (anche dopo il controllo del var). Dal dischetto va Kane che si fa parare il penalty da Schmeichel. Sulla ribattuta non sbaglia e l'Inghilterra segna il gol del 2-1 che chiude la partita. Una partita giocata a gran ritmo che premia la maggior pressione inglese.Primo tempo in equilibrio. Inghilterra e Danimarca hanno dato vita a una prima frazione intensa e ricca di emozioni. Dopo un ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 luglio 2021) L'raggiunge l'Italia nelladel campionato Europeo. Decide un guizzo di Sterling alla fine del primo tempo supplementare: unouno con Mahele che lo atterra. È rigore (anche dopo illlo del var). Dal dischetto va Kane che si fa parare il penalty da Schmeichel. Sulla ribattuta non sbaglia e l'segna il gol del 2-1 che chiude la partita. Una partita giocata a gran ritmo che premia la maggior pressione inglese.Primo tempo in equilibrio.hanno dato vita a una prima frazione intensa e ricca di emozioni. Dopo un ...

