Illumia | al via il contest per le start up energetiche

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Illumia via

ANSA Nuova Europa

Alla quarta edizione del contest "You dream, we believe", dedicata alle startup ad alto potenziale ... Ideatori del progetto, azienda indipendente di vendita di energia elettrica e gas e ...Alla quarta edizione del contest 'You dream, we believe' , dedicata alle startup in fase early ... Ideatori del progetto sono, giovane azienda indipendente di vendita di energia elettrica e ...(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Al via la quarta edizione del contest "You dream, we believe", dedicata alle startup ad alto potenziale con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e l'occupazione nel settore ...Obiettivo del contest, quello di individuare prodotti e servizi d’avanguardia in grado di rendere più smart, efficiente e tangibile l’energia ...