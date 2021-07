I 3 gesti mattutini del «buon risveglio»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Non è un fatto banale il modo in cui ci svegliamo, ci alziamo dal letto e ci prepariamo per affrontare la giornata. Esistono infatti piccole abitudini quotidiane capaci di far svoltare in positivo anche il risveglio più brusco, pigro o faticoso. In particolare, quando le giornate sembrano iniziare «in salita», grande aiuto può arrivare dalla prima colazione. A confermarlo è la nuova ricerca Nextplora (effettuata su un campione di 1.500 italiani, tra i 18 e i 64 anni), secondo la quale per 9 Italiani su 10 fare una buona colazione può condizionare l’andamento dell’intera giornata. Tre, infatti, i gesti mattutini che secondo studi e sondaggi starebbero alla base di quello che potremmo definire un «buon risveglio».